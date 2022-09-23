Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 23 сентября, турнирная таблица
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22 сентября начался чемпионат мира по баскетболу — 2022 среди женщин. Во второй игровой день прошло шесть матчей группового турнира.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.
Группа А. Пуэрто-Рико — США — 42:106
Группа В. Сербия — Япония — 87:72
Группа А. Бельгия — Южная Корея — 84:61
Группа А. Китай — Босния и Герцеговина — 98:51
Группа В. Франция — Канада — 45:59
Группа В. Мали — Австралия — 58:118
В чемпионате мира принимают участие 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют золотые медали по классической олимпийской системе.
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