Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 23 сентября, турнирная таблица

22 сентября начался чемпионат мира по баскетболу — 2022 среди женщин. Во второй игровой день прошло шесть матчей группового турнира.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.



Группа А. Пуэрто-Рико — США — 42:106

Группа В. Сербия — Япония — 87:72

Группа А. Бельгия — Южная Корея — 84:61

Группа А. Китай — Босния и Герцеговина — 98:51

Группа В. Франция — Канада — 45:59

Группа В. Мали — Австралия — 58:118

В чемпионате мира принимают участие 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют золотые медали по классической олимпийской системе.