Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 24 сентября, турнирная таблица

Завершились очередные матчи группового этапа чемпионате мира по баскетболу – 2022 среди женщин. В третий день соревнований было сыграно три встречи в группе А.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.



Группа А. США — Китай — 77:63

Группа А. Босния и Герцеговина — Южная Корея — 66:99

Группа А. Пуэрто-Рико — Бельгия — 65:68

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где будут разыграны медали по классической олимпийской системе. Действующим чемпионом мира является сборная США. Этот турнир она выигрывала 10 раз.