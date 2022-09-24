Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 24 сентября, турнирная таблица
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Завершились очередные матчи группового этапа чемпионате мира по баскетболу – 2022 среди женщин. В третий день соревнований было сыграно три встречи в группе А.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.
Группа А. США — Китай — 77:63
Группа А. Босния и Герцеговина — Южная Корея — 66:99
Группа А. Пуэрто-Рико — Бельгия — 65:68
В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где будут разыграны медали по классической олимпийской системе. Действующим чемпионом мира является сборная США. Этот турнир она выигрывала 10 раз.
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