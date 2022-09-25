Форвард УНИКСа Разумов рассказал, что поменялось в игре команды после поражения от ЦСКА

Форвард УНИКСа Александр Разумов прокомментировал победу казанцев над «Мегой» (78:69) в матче групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«После поражения от ЦСКА мы вышли на паркет с большой мотивацией. Нам удалось с первых минут навязать соперникам свою игру. Сегодня мы действовали агрессивно как в защите, так и в нападении.
Что касается своей игры, то оцениваю её положительно. Считаю, что помог команде и выполнил тренерские установки. Очень рад победе. Постараемся продолжать в том же духе», — приводит слова Разумова официальный сайт УНИКСа.
УНИКС по итогам групповой стадии турнира с одной победой и одним поражением занял второе место в группе Б, «Мега» осталась третьей. Победу в групповой стадии и выход в финал отпраздновал московский ЦСКА, одержавший две победы. В матче за третье место на турнире УНИКС сыграет с «Партизаном».
- 25 сентября 2022
-
00:59
- 24 сентября 2022
-
23:53
-
23:48
-
23:06
-
22:59
-
21:48
-
21:37
-
20:48
-
19:51
-
19:44
-
19:10
-
18:54
-
17:41
-
16:28
-
16:00
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
11:54
-
11:40
-
11:15
-
11:10
-
10:31
-
09:48
-
09:12
-
08:17
-
07:25
-
07:02
-
00:55
- 23 сентября 2022
-
23:49