Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард УНИКСа Разумов рассказал, что поменялось в игре команды после поражения от ЦСКА

Форвард УНИКСа Разумов рассказал, что поменялось в игре команды после поражения от ЦСКА
Комментарии

Форвард УНИКСа Александр Разумов прокомментировал победу казанцев над «Мегой» (78:69) в матче групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«После поражения от ЦСКА мы вышли на паркет с большой мотивацией. Нам удалось с первых минут навязать соперникам свою игру. Сегодня мы действовали агрессивно как в защите, так и в нападении.

Что касается своей игры, то оцениваю её положительно. Считаю, что помог команде и выполнил тренерские установки. Очень рад победе. Постараемся продолжать в том же духе», — приводит слова Разумова официальный сайт УНИКСа.

УНИКС по итогам групповой стадии турнира с одной победой и одним поражением занял второе место в группе Б, «Мега» осталась третьей. Победу в групповой стадии и выход в финал отпраздновал московский ЦСКА, одержавший две победы. В матче за третье место на турнире УНИКС сыграет с «Партизаном».

Новость по теме
УНИКС обыграл «Мегу» в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022