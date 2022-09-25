Форвард УНИКСа Разумов рассказал, что поменялось в игре команды после поражения от ЦСКА

Форвард УНИКСа Александр Разумов прокомментировал победу казанцев над «Мегой» (78:69) в матче групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ.



«После поражения от ЦСКА мы вышли на паркет с большой мотивацией. Нам удалось с первых минут навязать соперникам свою игру. Сегодня мы действовали агрессивно как в защите, так и в нападении.

Что касается своей игры, то оцениваю её положительно. Считаю, что помог команде и выполнил тренерские установки. Очень рад победе. Постараемся продолжать в том же духе», — приводит слова Разумова официальный сайт УНИКСа.



УНИКС по итогам групповой стадии турнира с одной победой и одним поражением занял второе место в группе Б, «Мега» осталась третьей. Победу в групповой стадии и выход в финал отпраздновал московский ЦСКА, одержавший две победы. В матче за третье место на турнире УНИКС сыграет с «Партизаном».