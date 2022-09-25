Рэпер 6ix9ine оскорбил Бриттни Грайнер после приезда в Россию

Рэпер 6ix9ine опубликовал в сети видео из России, в котором оскорбил задержанную американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«К чёрту Бриттни Грайнер», — сказал рэпер.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

Ранее президент США Джо Байден встретится с семьями Бриттни Грайнер и Пола Уилана в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден проведёт встречу с женой Грайнер Шерель и сестрой Уилана, Элизабет Уилан.