Джо Байден встретится с женой Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден встретится с семьями Бриттни Грайнер и Пола Уилана в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден проведёт встречу с женой Грайнер Шерель и сестрой Уилана, Элизабет Уилан.



«Одна из вещей, которую президент хотел бы прояснить, и одна из причин, по которой он встречается с этими семьями, заключается в том, что он хотел, чтобы они знали, что они остаются в центре внимания и что его команда работает над их вопросом каждый день, чтобы убедиться, что Бритни и Пол благополучно вернутся домой», — приводит слова Жан-Пьер CNN.



Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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