Джо Байден встретится с женой Бриттни Грайнер

Президент США Джо Байден встретится с семьями Бриттни Грайнер и Пола Уилана в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден проведёт встречу с женой Грайнер Шерель и сестрой Уилана, Элизабет Уилан.
«Одна из вещей, которую президент хотел бы прояснить, и одна из причин, по которой он встречается с этими семьями, заключается в том, что он хотел, чтобы они знали, что они остаются в центре внимания и что его команда работает над их вопросом каждый день, чтобы убедиться, что Бритни и Пол благополучно вернутся домой», — приводит слова Жан-Пьер CNN.
Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.
- 17 сентября 2022
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36
-
15:55
-
15:33
-
14:50
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
-
21:45
-
20:51
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28
-
15:58
-
15:33
-
15:07
-
14:16
-
13:43
-
13:35
-
12:40