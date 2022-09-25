Дончич — о борьбе за победу в НБА: мне нужна поддержка наших игроков, а не ещё одна звезда

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу борьбы за победу в НБА в грядущем сезоне.

«Есть много недооценённых парней в нашей команде, о которых, я думаю, нужно больше говорить. Мне нужны они и их поддержка, а не ещё одна «звезда» в «Мавс». Я верю, что с ними мы сможем побороться за титул», — приводит слова Дончича Fadeaway World.

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: