Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Очень взволнован». Карри высказался о старте сезона в НБА

«Очень взволнован». Карри высказался о старте сезона в НБА
Комментарии

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу предстоящего сезона в Национальной баскетбольной лиге.

«Очень взволнован. Я знаю, что, начиная этот сезон, мы будем защищать свой статус чемпионов, а это значит, что перед каждой командой и каждым из нас в отдельности будут новые вызовы… И мы принимаем эти вызовы», — приводит слова Карри Fadeaway World.

В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.

Ранее эксперты ESPN провели голосование и определили рейтинг лучших игроков НБА перед новым сезоном. Возглавил список Яннис Адетокунбо. На второй строчке расположился серб Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». Тройку лучших замкнул разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022