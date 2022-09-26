«Очень взволнован». Карри высказался о старте сезона в НБА

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу предстоящего сезона в Национальной баскетбольной лиге.
«Очень взволнован. Я знаю, что, начиная этот сезон, мы будем защищать свой статус чемпионов, а это значит, что перед каждой командой и каждым из нас в отдельности будут новые вызовы… И мы принимаем эти вызовы», — приводит слова Карри Fadeaway World.
В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.
Ранее эксперты ESPN провели голосование и определили рейтинг лучших игроков НБА перед новым сезоном. Возглавил список Яннис Адетокунбо. На второй строчке расположился серб Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». Тройку лучших замкнул разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич.
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