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«Работаю над тем, чтобы стать лучше». Эдвардс извинился за гомофобные высказывания

«Работаю над тем, чтобы стать лучше». Эдвардс извинился за гомофобные высказывания
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс извинился за гомофобные высказывания.

Напомним, Эдвардс опубликовал в соцсетях видео, в котором насмехался над двумя геями, которые проходили мимо. Запись быстро распространилась в Интернете и вызвала бурную реакцию со стороны общественности.

«Я всех уважаю. Я знаю, что то, что я сделал, — глупо, и я сожалею о том, что кого-то обидел. Я работаю над тем, чтобы стать лучше.

Если в команде будет гей, который решит в этом признаться и который был бы готов критиковать других в команде за гомофобные высказывания, то я был бы только за.

Это довольно неприятно, потому что я хочу, чтобы люди любили меня, мужик. Я не хочу давать никому повода ненавидеть меня или говорить обо мне плохо, поэтому мне стало стыдно за себя и за то, что я сказал о людях», — приводит слова Эдвардса Basket News.

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