«Моя зарплата». Попович ответил, что его мотивировало остаться в «Сан-Антонио»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович ответил на вопрос журналиста о том, что его мотивировало остаться в команде ещё на один сезон.
«Моя зарплата», — ответил Попович.
Следующий сезон станет для 73-летнего специалиста 27-м на посту главного тренера «Спёрс».
В качестве главного тренера «Сан-Антонио» Попович начал работу в 1996 году. За время карьеры американский специалист пять раз становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года.
В минувшем сезоне Попович стал рекордсменом по выигранным матчам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1344 победы. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей. На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НБА находится Дон Нельсон, в активе которого 1335 побед.
- 27 сентября 2022
-
13:20
-
13:06
-
12:52
-
11:52
-
11:43
-
11:21
-
10:27
-
09:59
-
09:43
-
09:25
-
08:34
-
06:53
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2022
-
23:38
-
22:11
-
22:06
-
21:42
-
21:02
-
20:03
-
19:49
-
19:07
-
18:48
-
17:53
-
17:45
-
16:56
-
16:44
-
16:20
-
16:05
-
15:54
-
15:18
-
14:55
-
14:01
-
13:29
-
12:55