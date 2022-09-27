Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 27 сентября, турнирная таблица

Сегодня, 27 сентября, состоялся заключительный день на стадии группового этапа на чемпионате мира по баскетболу 2022 года среди женщин. В шестой соревновательный день было сыграно шесть матчей в группах A и B.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами шестого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.



Группа А. Пуэрто-Рико — Южная Корея — 92:73

Группа А. Китай — Бельгия — 81:55

Группа А. США — Босния и Герцеговина — 121:59

Группа В. Мали — Канада — 65:88

Группа В. Сербия — Франция — 68:62

Группа В. Австралия — Япония — 71:54



Напомним, в турнире принимают участие 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, по четыре лучшие команды из каждой группы проходят в плей-офф — ими стали сборные США, Китая, Бельгии и Пуэрто-Рико из группы A и национальные команды Австралии, Канады, Франции и Сербии из группы B.