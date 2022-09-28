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Президент Единой лиги ВТБ: брони от мобилизации для баскетболистов добиваться не будем

Президент Единой лиги ВТБ: брони от мобилизации для баскетболистов добиваться не будем
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, что лига не собирается добиваться брони от мобилизации для баскетболистов.

«Пока информация о мобилизации баскетболистов отсутствует. Мы в ежедневном формате мониторим. Пока всё в порядке.

Мы ждем некоего инструментария от правительства. Но пока государственная политика не обсуждается, как есть, так и будет. Брони для баскетболистов добиваться не будем», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев сообщил, что получил повестку из военкомата и не намерен бегать от службы.

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