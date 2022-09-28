Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире в Абхазии

Российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире в Абхазии
Комментарии

Российского баскетболиста 3х3 Егора Гатина, выступающего за команду «Байкал», не выпустили из страны для участия в Кубке дружбы в Сухуме. Об этом информирует «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«Игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи», – рассказал источник агентства.

Напомним, в настоящее время в Российской Федерации проводится частичная мобилизация. В связи с этим недавно посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из России. Отметим, что в российских баскетбольных клубах выступают несколько десятков спортсменов из США. В настоящее время никто из них рекомендациям посольства США не последовал.

Новость по теме
Посольство США призвало всех американских граждан покинуть Россию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022