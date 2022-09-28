Российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире в Абхазии
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Российского баскетболиста 3х3 Егора Гатина, выступающего за команду «Байкал», не выпустили из страны для участия в Кубке дружбы в Сухуме. Об этом информирует «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи», – рассказал источник агентства.
Напомним, в настоящее время в Российской Федерации проводится частичная мобилизация. В связи с этим недавно посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из России. Отметим, что в российских баскетбольных клубах выступают несколько десятков спортсменов из США. В настоящее время никто из них рекомендациям посольства США не последовал.
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