Определились полуфинальные пары женского чемпионата мира по баскетболу – 2022

На чемпионате мира по баскетболу среди женщин 2022 года, проходящего в Сиднее (Австралия), завершились матчи четвертьфинальной стадии и стали известны все полуфиналисты турнира.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин — 2022. 1/4 финала.



США 88:55 Сербия

Пуэрто-Рико 60:79 Канада

Китай 85:71 Франция

Бельгия 69:86 Австралия

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин — 2022. 1/2 финала.

Австралия — Китай. 10:00 мск.

США — Канада. 12:30 мск.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит с 22 сентября по 1 октября. В соревновании принимали участие 12 команд, которые были разбиты на две группы по шесть команд. По четыре лучших коллектива из каждой группы вышли в плей-офф, где разыгрывают золотые медали по классической олимпийской системе.