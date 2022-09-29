Эксперт отреагировал на слова звёздных игроков НБА о том, что в Европе играть тяжелее
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Известный эксперт и обозреватель НБА Крис Бруссард отреагировал на высказывания форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. Ранее оба заявили, что играть в Европе сложнее, чем в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Яннис сказал, что площадка там поменьше, Йокич говорит то же, верно? Короче и трёхочковая линия. Всё не так рассредоточено, как в НБА. Поэтому физике там уделяется больше внимания, чем в НБА. Приходится больше думать. Назовите меня сумасшедшим, но знаете, как это звучит? Старая НБА. НБА Майкла Джордана, НБА Мэджика Джонсона», — сказал Бруссард на канале Fox Sports Radio в YouTube.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Новость по темеНикола Йокич объяснил, почему в Европе играть сложнее, чем в НБА
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