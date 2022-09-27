Никола Йокич объяснил, почему в Европе играть сложнее, чем в НБА
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Лидер сборной Сербии по баскетболу, игрок «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, что играть в Европе сложнее, чем в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Это совсем другая игра. Конечно, в какой-то степени дело в правилах. Я давно не играл за сборную. Это сложнее? Да, потому что, как мне кажется, тут необходимо быстро соображать. В НБА, когда проходишь соперника, видишь, что помощь на подходе. В Европе помощь уже всегда рядом. Так что нужно думать на перспективу. Но это интересно», — сказал Йокич на пресс-конференции.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Ранее со схожим мнением выступил лидер сборной Греции, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, при этом признав, что уровень мастерства в НБА выше.
Новость по темеЯннис Адетокунбо: играть в Европе намного сложнее, чем в НБА
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