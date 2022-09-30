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Джоэл Эмбиид стал гражданином США

Джоэл Эмбиид стал гражданином США
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Центровой «Филадельфии Сиксерс», уроженец Камеруна Джоэл Эмбиид получил американский паспорт. Две недели назад он принял присягу.

«Я здесь уже давно. Мой сын — американец. Чувствую, что быть американцем — это благословение. Поэтому я сказал: почему бы и нет?» — приводит слова Эмбиида издание AP News.

Отметим, что, помимо гражданства Камеруна, у 28-летнего Эмбиида также есть паспорт Франции. Эмбиид является пятикратным участником Матча звёзд НБА. За «Филадельфию» Джоэл выступает с 2014 года.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Ранее Эмбиид заявил, что его команда в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной лиги постарается стать лучшей защитной командой чемпионата.

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