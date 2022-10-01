Сборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022

Завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин — 2022, в котором встречались национальные команды США и Китая. Уверенную победу в этом противостоянии одержали американские баскетболистки со счётом 83:61(18:13, 25:20, 25:14, 15:14).



Самую высокую результативность в составе победителей мачта показала Эйжа Уилсон, на счету которой 19 очков и пять подборов. В составе китаянок лучшую результативность продемонстрировала Ли Юэру. В её активе 19 очков и 12 подборов.

Для сборной США это четвёртая победа подряд на мировых первенствах. Американки до этого выиграли чемпионат мира в 2010, 2014 и 2018 годах.

Также сегодня состоялся матч за третье место. В битве за бронзовые медали встречались сборные Австралии и Канады. Матч завершился в пользу австралийских баскетболисток со счётом 95:65.