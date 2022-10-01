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Сборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022

Сборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022
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Завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин — 2022, в котором встречались национальные команды США и Китая. Уверенную победу в этом противостоянии одержали американские баскетболистки со счётом 83:61(18:13, 25:20, 25:14, 15:14).

Самую высокую результативность в составе победителей мачта показала Эйжа Уилсон, на счету которой 19 очков и пять подборов. В составе китаянок лучшую результативность продемонстрировала Ли Юэру. В её активе 19 очков и 12 подборов.

Для сборной США это четвёртая победа подряд на мировых первенствах. Американки до этого выиграли чемпионат мира в 2010, 2014 и 2018 годах.

Также сегодня состоялся матч за третье место. В битве за бронзовые медали встречались сборные Австралии и Канады. Матч завершился в пользу австралийских баскетболисток со счётом 95:65.

ЧМ-2022 (ж). Финал
01 октября 2022, суббота. 09:00 МСК
Китай
Окончен
61 : 83
США
Китай: Юэру - 19, Тунтун - 13, Сыюй - 11, Хань - 8, Дзин - 3, Ливэй - 3, Жу - 2, Сыцзин - 2, Дилана, Мэн, Чжэньци, Юань
США: Уилсон - 19, Плам - 17, Лойд - 11, Грэй - 10, Стюарт - 9, Аткинс - 6, Томас - 5, Лейни - 4, Джонс - 2, Ионеску, Коппер, Остин
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Новости. Баскетбол
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