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«Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Енисей» на старте Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Енисей» на старте Единой лиги ВТБ
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«Енисей» стартовал с поражения в Единой лиге ВТБ сезона-2022/2023. Красноярский клуб на домашней площадке уступил «Пари Нижний Новогород» со счётом 82:90 (14:11, 21:21, 16:16, 16:19, 15:23 ОТ).

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал Джермейн Лав-Робертс. В его активе 26 очков. Наилучшую результативность в составе «Енисея» продемонстрировал Джеймс Томпсон, набрав 22 очка.

Следующий матч «Енисей» проведёт на выезде с казанским УНИКСом. Встреча состоится 9 октября в 18:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в этот же день отправится в гости к «Саратову». Начало этого противостояния — в 16:00 мск.

Напомним, действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит». В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
02 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
82 : 90
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Енисей: Томпсон - 22, Уорнер - 16, Коулмен - 12, Трушкин - 12, Герасимов - 9, Викторов - 4, Мотовилов - 4, Белянков - 2, Балашов - 1, Гудумак, Загретдинов, Сонько
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 26, Салаш - 17, Апич - 16, Бабурин - 10, Майлз - 10, Понкрашов - 5, Йованович - 4, Беленицкий - 2, Ганькевич, Личутин, Хвостов, Чадов
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