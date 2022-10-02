«Нижний Новгород» в овертайме обыграл «Енисей» на старте Единой лиги ВТБ

«Енисей» стартовал с поражения в Единой лиге ВТБ сезона-2022/2023. Красноярский клуб на домашней площадке уступил «Пари Нижний Новогород» со счётом 82:90 (14:11, 21:21, 16:16, 16:19, 15:23 ОТ).

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал Джермейн Лав-Робертс. В его активе 26 очков. Наилучшую результативность в составе «Енисея» продемонстрировал Джеймс Томпсон, набрав 22 очка.

Следующий матч «Енисей» проведёт на выезде с казанским УНИКСом. Встреча состоится 9 октября в 18:00 мск. «Пари Нижний Новгород» в этот же день отправится в гости к «Саратову». Начало этого противостояния — в 16:00 мск.

Напомним, действующим победителем Единой лиги ВТБ является «Зенит». В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.