Базаревич: ЦСКА сейчас не выглядит так, как когда-то, но для «Самары» это непростой тест

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от первого матча команды в Единой лиге ВТБ.
«Товарищеский матч, который мы с ЦСКА провели 2 сентября, был для нас первой игрой предсезонки, у нас не было троих игроков, у ЦСКА – двоих. Поэтому он не был информативным, он был частью предсезонной подготовки.
ЦСКА всегда претендует на первые места. Даже не на первые – на первое. Он сейчас не выглядит, может быть, так, как когда-то. Но в составе команды есть высококлассные игроки. Никола Милутинов, который в прошлом сезоне показал, что он может быть доминирующим центровым в Единой лиге ВТБ, а то и в Евролиге, остался в ЦСКА. ЦСКА подписал нескольких игроков, которые удовлетворяют их требованиям, плюс здесь отличная обойма российских игроков: опытных, давно играющих вместе.
Для нас это будет непростой тест, тем более несколько дней мы тренировались без легионеров. Но мы постараемся подготовиться и показать достойную игру.
Хотелось бы видеть интерес болельщиков. На мой взгляд, Самара – баскетбольный город. И если после этого сезона будут говорить, что лучшие болельщики – в Самаре, это будет огромным достижением. Может быть, главным», – приводит слова Базаревича официальный сайт команды.
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