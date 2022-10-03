«Самара» проиграла ЦСКА в дебютном матче в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в «Дворце спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 85:72.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на свой счёт записал Деян Давидовац. 16 очков на свой счёт записал Никола Милутинов.



В составе самарского клуба 22 очка набрал Джеймс Эннис. Ещё 16 очков на счету Маркоса Найта.



Следующий матч самарский клуб проведёт 8 октября в Краснодаре, их соперниками бьудут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». Московский ЦСКА в следующем матче в Москве сыграет с белорусским «Минском».