«Самара» проиграла ЦСКА в дебютном матче в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в «Дворце спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 85:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на свой счёт записал Деян Давидовац. 16 очков на свой счёт записал Никола Милутинов.
В составе самарского клуба 22 очка набрал Джеймс Эннис. Ещё 16 очков на счету Маркоса Найта.
Следующий матч самарский клуб проведёт 8 октября в Краснодаре, их соперниками бьудут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». Московский ЦСКА в следующем матче в Москве сыграет с белорусским «Минском».
Единая лига ВТБ. 1-й этап
03 октября 2022, понедельник. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
72 : 85
ЦСКА
Москва, Россия
Самара: Эннис - 22, Найт - 16, Риз - 8, Барашков - 7, Томас - 6, Риверс - 4, Карданахишвили - 3, Гафуров - 2, Зверев - 2, Умрихин - 2, Пичкуров, Шелекето
ЦСКА: Швед - 20, Милутинов - 16, Давидовац - 15, Руженцев - 7, Жан-Шарль - 6, Комолов - 6, Ухов - 6, Мур - 5, Курбанов - 2, Уэйр - 2, Десятников
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