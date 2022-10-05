Скут Хендерсон: я лучший на драфте-2023

Разыгрывающий команды G-лиги «Игнайт» Скут Хендерсон считает, что превосходит тяжёлого форварда Виктора Вембаньяму в борьбе за первый пик драфта-2023 Национальной баскетбольной лиги.

«Я совершенно точно считаю себя лучшим. Мой подход только такой. Я действительно хочу стать номером один и стараюсь показывать это на площадке и за её пределами. Я усердно работаю над своей игрой и настраиваюсь на то, чтобы стать лучшим», — приводит слова Хендерсона журналист Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Эксперты сходятся во мнении, что именно Вембаньяма получит первый пик на драфте-2023. Прошлым летом Виктор Вембаньяма подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.