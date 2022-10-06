«Фенербахче» переиграл «Баварию» в 1-м туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией» Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей со счётом 74:62.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, набравший 15 очков. 12 очков набрал Ник Калатес. Ещё 11 очков на свой счёт записал Найджел Хэйс.
В составе мюнхенского клуба отличился Отелло Хантер, набравший 18 очков. Ещё 12 баллов на свой счёт записал Ник Уэйлер-Бэбб.
В следующем туре «Фенербахче» на домашнем паркете сыграет с «Маккаби». Встреча состоится 14 октября, начало — в 21:00 мск. «Бавария» во втором туре регулярного чемпионата встретится с «Виртусом». Встреча пройдёт в Болонье (Италия) 12 октября, начало — в 21:30 мск.
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