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«Фенербахче» переиграл «Баварию» в 1-м туре Евролиги

«Фенербахче» переиграл «Баварию» в 1-м туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией» Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей со счётом 74:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тони Джекири, набравший 15 очков. 12 очков набрал Ник Калатес. Ещё 11 очков на свой счёт записал Найджел Хэйс.

В составе мюнхенского клуба отличился Отелло Хантер, набравший 18 очков. Ещё 12 баллов на свой счёт записал Ник Уэйлер-Бэбб.

В следующем туре «Фенербахче» на домашнем паркете сыграет с «Маккаби». Встреча состоится 14 октября, начало — в 21:00 мск. «Бавария» во втором туре регулярного чемпионата встретится с «Виртусом». Встреча пройдёт в Болонье (Италия) 12 октября, начало — в 21:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
62 : 74
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Хантер - 18, Уэйлер-Бэбб - 12, Обст - 10, Уинстон - 6, Уолден - 6, Гиллеспи - 4, Лучич - 2, Рабит - 2, Ярамаз - 2, Вимберг, Ципсер, Шишко
Фенербахче: Джекири - 15, Калатес - 12, Хэйс - 11, Пьерр - 10, Мотли - 8, Гудурич - 6, Уилбекин - 6, Эдвардс - 4, Букер - 2, Акпинар, Бирсен, Махмутоглу
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