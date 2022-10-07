«Барселона» начала регулярный чемпионат Евролиги сезона-2022/2023 с поражения

Греческий «Олимпиакос» одержал победу в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей со счётом 80:70.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 20 очков. 12 очков набрал Джоэл Боломбой. Столько же баллов на свой счёт записал Яннулис Ларенцакис.
В составе испанского клуба отличился Николас Лапровиттола, набравший 16 очков. Ещё 11 баллов на свой счёт записал Никола Калинич. 10 баллов набрал Кори Хиггинс.
В следующем туре «Барселона» на домашней площадке сыграет с «Реалом». Встреча состоится 13 октября, начало — в 21:30 мск. «Олимпиакос» во втором туре регулярного чемпионата встретится с «Жальгирисом». Матч пройдёт в Греции 14 октября, начало — в 21:00 мск.
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