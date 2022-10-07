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«Барселона» начала регулярный чемпионат Евролиги сезона-2022/2023 с поражения

«Барселона» начала регулярный чемпионат Евролиги сезона-2022/2023 с поражения
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Греческий «Олимпиакос» одержал победу в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой гостей со счётом 80:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 20 очков. 12 очков набрал Джоэл Боломбой. Столько же баллов на свой счёт записал Яннулис Ларенцакис.

В составе испанского клуба отличился Николас Лапровиттола, набравший 16 очков. Ещё 11 баллов на свой счёт записал Никола Калинич. 10 баллов набрал Кори Хиггинс.

В следующем туре «Барселона» на домашней площадке сыграет с «Реалом». Встреча состоится 13 октября, начало — в 21:30 мск. «Олимпиакос» во втором туре регулярного чемпионата встретится с «Жальгирисом». Матч пройдёт в Греции 14 октября, начало — в 21:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
07 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
70 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Лапровиттола - 16, Калинич - 11, Хиггинс - 10, Шанлы - 9, Абринес - 8, Саторански - 7, Веселы - 5, Йокубайтис - 4, Да Силва, Ннаджи, Паули, Тоби
Олимпиакос: Везенков - 20, Боломбой - 12, Ларенцакис - 12, Питерс - 10, Канаан - 9, Слукас - 7, Уолкап - 5, Блэк - 3, Папаниколау - 2, Лунцис, Маккиссик, Фалль
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