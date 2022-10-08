Результаты всех матчей Евролиги 7 октября, турнирная таблица

Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозеяв паркета со счётом 72:59. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе сербского клуба отличился Бен Бентил, набравший 13 очков.



В другом матче игрового дня немецкая «Альба» дома оказалас сильнее «Партизана». Встреча проходила в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 100:84 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал центровой Тамир Блатт, записавший на свой счёт 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Луис Олинде. Лучшую результативность в составе гостей площадки продемонстрировал

Данте Экзам, в активе которого 22 очка.



В ещё одном матче игрового дня «Монако» на выезде переиграл «Виртус Болонью». Встреча завершилась со счётом 83:66 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 26 очков. В составе хозяев площадки 14 очков на свой счёт записал Габриэль Лундберг.



В другом матче дня Греческий «Олимпиакос» обыграл каталонскую «Барселону». Встреча прошла в Барселоне (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 80:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 20 очков. В составе испанского клуба отличился Николас Лапровиттола, набравший 16 очков.