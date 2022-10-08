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Результаты всех матчей Евролиги 7 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 7 октября, турнирная таблица
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Турецкий «Анадолу Эфес» на домашнем паркете переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозеяв паркета со счётом 72:59. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. В составе сербского клуба отличился Бен Бентил, набравший 13 очков.

В другом матче игрового дня немецкая «Альба» дома оказалас сильнее «Партизана». Встреча проходила в Берлине (Германия) и завершилась со счётом 100:84 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал центровой Тамир Блатт, записавший на свой счёт 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Луис Олинде. Лучшую результативность в составе гостей площадки продемонстрировал
Данте Экзам, в активе которого 22 очка.

В ещё одном матче игрового дня «Монако» на выезде переиграл «Виртус Болонью». Встреча завершилась со счётом 83:66 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 26 очков. В составе хозяев площадки 14 очков на свой счёт записал Габриэль Лундберг.

В другом матче дня Греческий «Олимпиакос» обыграл каталонскую «Барселону». Встреча прошла в Барселоне (Испания) и завершилась победой гостей со счётом 80:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, набравший 20 очков. В составе испанского клуба отличился Николас Лапровиттола, набравший 16 очков.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
07 октября 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
72 : 59
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Клайберн - 19, Мицич - 16, Бьёбуа - 10, Жижич - 6, М'Байе - 6, Полонара - 5, Брайант - 4, Данстон - 4, Пляйсс - 2, Арна, Гази, Тунджер
Црвена Звезда: Бентил - 13, Адамс - 9, Иванович - 9, Мартин - 8, Лазаревич - 6, Петрушев - 6, Лазич - 5, Митрович - 3, Кузмич, Маркович, Топич, Холланд
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
07 октября 2022, пятница. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
100 : 84
Партизан
Белград, Сербия
Альба: Блатт - 16, Сикма - 15, Прочида - 12, Ло - 11, Олинде - 11, Смит - 9, Кумадже - 8, Тиман - 8, Зусман - 5, Шнайдер - 5, Маттиссек, Шульте
Партизан: Экзам - 22, Анджушич - 14, Ледей - 13, Пантер - 13, Лессор - 9, Нанналли - 7, Трифунович - 3, Копривица - 2, Папапетру - 1, Вукчевич, Йованович, Мадар
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
07 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
66 : 83
Монако
Монако, Монако
Виртус Болонья: Лундберг - 14, Мики - 11, Оджелей - 11, Джайте - 9, Бако - 8, Хэкетт - 7, Белинелли - 2, Пайола - 2, Уимс - 2, Камара, Кординье, Манньон
Монако: Джеймс - 26, Диалло - 15, Окобо - 13, Мотеюнас - 8, Холл - 8, Браун - 6, Блоссомгейм - 4, Морман - 3, Лойд, Макунду, Стразель, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
07 октября 2022, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
70 : 80
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Лапровиттола - 16, Калинич - 11, Хиггинс - 10, Шанлы - 9, Абринес - 8, Саторански - 7, Веселы - 5, Йокубайтис - 4, Да Силва, Ннаджи, Паули, Тоби
Олимпиакос: Везенков - 20, Боломбой - 12, Ларенцакис - 12, Питерс - 10, Канаан - 9, Слукас - 7, Уолкап - 5, Блэк - 3, Папаниколау - 2, Лунцис, Маккиссик, Фалль
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