«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 79:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 29 очков. Ещё 11 баллов на свой счёт записал Андрей Мартюк. 10 очков набрал Александр Щербенёв.



В составе самарского клуба 19 очков на свой счёт записал Маркос Найт. Ещё 13 очков на счету Малкольма Томаса.



Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 13 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Самара» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с красноярским «Енисеем», встреча состоится 12 октября.