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«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 Единой лиги ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 79:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 29 очков. Ещё 11 баллов на свой счёт записал Андрей Мартюк. 10 очков набрал Александр Щербенёв.

В составе самарского клуба 19 очков на свой счёт записал Маркос Найт. Ещё 13 очков на счету Малкольма Томаса.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 13 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Самара» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с красноярским «Енисеем», встреча состоится 12 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
79 : 70
Самара
Самара, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 29, Мартюк - 11, Щербенев - 10, Уиллис - 8, Емченко - 6, Квитковских - 6, Узинский - 6, Елатонцев - 2, Долинин - 1, Ведищев, Калинов, Сычков
Самара: Найт - 19, Томас - 13, Риз - 12, Риверс - 11, Умрихин - 5, Эннис - 5, Гафуров - 4, Карданахишвили - 1, Барашков, Зверев, Пичкуров, Шелекето
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