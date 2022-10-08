Американский защитник «Локомотива-Кубань» прокомментировал победу над «Самарой»

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд прокомментировал победу своей команды над «Самарой» (79:70).
«Классная атмосфера сегодня была. Спасибо болельщикам за поддержку. У нас получилось практически всё, что мы хотели. Команда была максимально сфокусирована, и в итоге удалось добиться желаемого результата.
Я сказал парням: «У нас игра идёт нормально, не надо переживать из-за промахов. Оставайтесь спокойными, чувствуйте себя комфортно. Продолжаем искать моменты и бросать – это обязательно начнёт приносить результат». Так и вышло. Вообще, мы играем вместе уже второй год, всё лучше чувствуем друг друга на площадке. Надо оставаться на этой волне и продолжать выигрывать», — приводит слова Бэрфорда официальный сайт краснодарской команды.
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