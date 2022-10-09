Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Самарой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Самарой» (79:70).



«Это была очень важная для нас игра. Хорошо, что нам удалось в полной мере перенести наш решительный настрой на площадку. Сегодня все могли увидеть, как должна выглядеть наша команда. Я рад, что игроки продемонстрировали характер и волю к победе.



Надо сказать слова уважения «Самаре» — это хорошая команда, которая играла сегодня очень агрессивно и плотно. В начале второй четверти они отодвинули нас очень далеко от кольца, создали много давления. Но мы продолжили искать возможности в атаке, создавать хорошие броски — и после нескольких попаданий обрели уверенность. Ошибки — это нормально для молодой команды. Важно уметь правильно реагировать на эти ошибки, быстро понять, как их исправить. Считаю, сегодня нам это хорошо удавалось.



За счёт чего мы можем победить ЦСКА? Если наберём хотя бы на одно очко больше, чем соперник! А если серьезно, то в первую очередь, нам в матче со столь сильным соперником нужно как следует отработать в защите и остановить их лидеров. Мы в ближайшие дни будем очень подробно разбирать на тренировках игру ЦСКА. И постараемся сохранить сегодняшний настрой», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.