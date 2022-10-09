Шакил О'Нил: у Леброна нет инстинкта убийцы? Как тогда он набрал 38 тысяч очков?

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт американец Шакил О'Нил высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Во время подкаста Drink Champs один из участников дискуссии сказал о том, что Леброн Джеймс не обладает инстинктом убийцы. Именно поэтому его нельзя считать величайшим в истории НБА.

«Леброну нужно набрать 16 очков в этом году, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков в НБА. Он выйдет на первое место, и это сделает его величайшим. Потому что, если у тебя нет инстинкта убийцы, как ты наберешь 38 000 очков? Я просто спрашиваю», — сказал О'Нил.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: