Гриффин рассказал, чем «Бостон» отличается от других команд

Игрок «Бостон Селтикс» Блэйк Гриффин, пришедший в команду в нынешнее межсезонье, высказался об отличии команды от других коллективов в НБА.
«Здесь другой уровень отношения к делу, более серьёзный. Я не привык к такой атмосфере, в хорошем смысле. Тренировка была целенаправленной и полезной. Я воодушевлён. Не принимаю это как должное, потому что так происходит не везде», — приводит слова Гриффина Fadeaway World.
Блэйку Гриффину 33 года. Большую часть карьеры, с 2009 по 2018 год, баскетболист провёл в «Лос-Анджелес Клипперс», после чего перешёл в «Детройт Пистонс».
Минувший сезон Гриффин провёл в составе «Бруклин Нетс». За 56 матчей регулярного чемпионата баскетболист набирал в среднем 6,4 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 1,9 результативной передачи. В 2011 году американец становился новичком года в НБА.
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