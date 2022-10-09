«Если ты кого-то толкаешь, будь готов к ответу». Лиллард — о драке Пула и Грина

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу драки между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

«Это печально. Когда ты проводишь так много времени со своими партнёрами по команде, хочется позитива и уважения. Но, не буду врать, в моей карьере было много напряжённых моментов. Я уверен, что это происходит в каждой раздевалке. Никому это не нравится. То, что происходит за закрытыми дверями, должно оставаться за закрытыми дверями. С этим нужно разбираться, но это должно оставаться внутри команды. То, что это видео было опубликовано, это неправильно.



Что касается самой драки, как бы неправильно это ни было, в боксе говорят, что всегда нужно защищать себя. Я думаю, что Дрэймонд, которого я хорошо знаю, после инцидента понял, что ему не стоило так поступать с партнёром по команде. А Пул, наверное, вынес урок, что, если ты кого-то толкаешь, ты должен быть готов, что тебе ответят. Вот и всё. Неприятная ситуация», — приводит слова Лилларда журналист Шон Хайкин в своих социальных сетях.