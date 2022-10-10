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Главный тренер «Лейкерс» высказался о травмах Энтони Дэвиса

Главный тренер «Лейкерс» высказался о травмах Энтони Дэвиса
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о звёздном форварде своей команды Энтони Дэвисе.

«Энтони следует обращать внимание на своё тело. На протяжении многих лет у него были различные травмы, а особенно в течение последних пары лет. Некоторые из этих повреждений — просто случайные травмы, избежать которые едва ли было возможно. Как я уже упоминал в предыгровом пресс-релизе, это вещи, которые являются частью игры. Моей главной задачей было убедиться, что он не травмируется летом, поработает над физической формой и приведёт её в наилучшее состояние перед новым сезоном. Что касается его баскетбольных навыков, то о них я никогда не беспокоился», — сказал Хэм на пресс-конференции.

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