Уэстбрук — о слухах в межсезонье: я ни на кого не держу зла. Жизнь слишком коротка

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук дал комментарий по поводу слухов о его обмене в минувшем межсезонье.

«Я лёгкий на подъём парень. Я ни на кого не держу зла. Жизнь слишком коротка», — приводит слова Уэстбрука Essentially Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин ухода Расселла считалось подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз». Несмотря на это, Уэстбрук остался в команде, и тренерский штаб «озёрников» рассчитывает на него в предстоящем сезоне.



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативные передачи.