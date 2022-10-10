Евгений Минченко предположил, что могло стать причиной ошибок «Автодора» в матче с «НН»

Центровой «Автодора» Евгений Минченко высказался о поражении команды в домашнем матче 2-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород» (69:71). По мнению Минченко, ошибки, которые допускала его команда, могли быть спровоцированы чрезмерным желанием выиграть.

«Поздравляю «Нижний Новгород» с победой. Конечно, очень обидное для нас поражение. В третьей четверти гости стали ещё более агрессивно действовать в защите и убегать в быстрые прорывы, благодаря чему добились двузначного лидерства. Тренерский штаб скорректировал наши действия, что принесло свои плоды и вылилось в 11-очковый рывок на последних минутах. К сожалению, нам совсем чуть-чуть не хватило до победы, но посыпать голову пеплом никто не собирается.

Мы только в начале большого пути. Уверен, каждый из нас сегодня выложился по максимуму. Возможно, именно из-за чрезмерного желания выиграть мы и допустили некоторые ошибки. Важно, что мы не опустили руки и бились до конца. Впереди длинный сезон и ещё много матчей. Сейчас главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше. Огромное спасибо нашим болельщикам за невероятную поддержку и за то, что вы всегда вместе с нами! Вперёд, «Автодор»!» — приводит слова Минченко пресс-служба саратовского клуба.