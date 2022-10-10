Уэйд: в какой-то момент Уэстбрук был лучшим игроком планеты на обеих сторонах площадки

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд поделился мнением о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.



«Я не знаю другого такого игрока, как Уэстбрук. В какой-то момент он однозначно являлся величайшим баскетболистом на планете на обеих сторонах площадки», — приводит слова Уэйда Fadeaway World.



Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин ухода Расселла считалось подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз». Несмотря на это, Уэстбрук остался в команде, и тренерский штаб «озёрников» рассчитывает на него в предстоящем сезоне.



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.