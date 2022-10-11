Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шрёдер: Уэстбрук мне как старший брат, здорово снова сыграть с ним

Шрёдер: Уэстбрук мне как старший брат, здорово снова сыграть с ним
Комментарии

Разыгрывающий сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер признался, что очень рад оказаться в одной команде со своим близким товарищем Расселлом Уэстбруком. Ранее баскетболисты вместе играли за «Оклахома-Сити Тандер».

«Расс — мой близкий товарищ. Он мне часто помогал, и не только тогда, когда мы были в «Оклахоме». Он мне как старший брат, всегда выручает, мы с ним постоянно на связи. Здорово будет снова сыграть с ним. Тогда были весёлые времена, в памяти только положительные эмоции. Я не могу дождаться того, чтобы вновь сыграть с Рассом в одной команде», — приводит слова Шрёдера Fadeaway World.

Отметим, что на минувшем Евробаскете-2022 Шрёдер завоевал со сборной Германии бронзовые медали.

Новость по теме
Шрёдер прояснил ситуацию с контрактом с «Лейкерс» на $ 84 млн, от которого якобы отказался

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022