Шрёдер: Уэстбрук мне как старший брат, здорово снова сыграть с ним

Разыгрывающий сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер признался, что очень рад оказаться в одной команде со своим близким товарищем Расселлом Уэстбруком. Ранее баскетболисты вместе играли за «Оклахома-Сити Тандер».
«Расс — мой близкий товарищ. Он мне часто помогал, и не только тогда, когда мы были в «Оклахоме». Он мне как старший брат, всегда выручает, мы с ним постоянно на связи. Здорово будет снова сыграть с ним. Тогда были весёлые времена, в памяти только положительные эмоции. Я не могу дождаться того, чтобы вновь сыграть с Рассом в одной команде», — приводит слова Шрёдера Fadeaway World.
Отметим, что на минувшем Евробаскете-2022 Шрёдер завоевал со сборной Германии бронзовые медали.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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