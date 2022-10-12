«Это неприемлемо». Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче с «Самарой»
Поделиться
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями относительно предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ. Матч состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 18:00 мск.
«Главный вопрос – это игра нашей команды. Потому что, если смотреть на предыдущую игру, это неприемлемо, мы не имеем права повторить подобную игру. Говоря о «Самаре» — это новая команда, они собрали новый состав, подписали несколько опытных игроков, иностранцев с опытом выступления в Евролиге, у них хорошее сочетание российских игроков и иностранцев. Они играют в силовой и быстрый баскетбол, и мы должны сделать всё возможное, чтобы завтра одержать победу», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Енисея».
Комментарии
- 12 октября 2022
-
11:14
-
11:04
-
10:56
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
07:33
-
00:57
- 11 октября 2022
-
23:13
-
21:55
-
21:39
-
19:35
-
18:01
-
17:15
-
16:21
-
15:51
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
13:49
-
13:18
-
12:24
-
12:18
-
11:45
-
11:07
-
11:06
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
08:03
-
06:53
-
00:43
Партнерский контент