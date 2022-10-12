«Это неприемлемо». Дражен Анзулович высказался о предстоящем матче с «Самарой»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями относительно предстоящей встречи с «Самарой» в Единой лиге ВТБ. Матч состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 18:00 мск.



«Главный вопрос – это игра нашей команды. Потому что, если смотреть на предыдущую игру, это неприемлемо, мы не имеем права повторить подобную игру. Говоря о «Самаре» — это новая команда, они собрали новый состав, подписали несколько опытных игроков, иностранцев с опытом выступления в Евролиге, у них хорошее сочетание российских игроков и иностранцев. Они играют в силовой и быстрый баскетбол, и мы должны сделать всё возможное, чтобы завтра одержать победу», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Енисея».