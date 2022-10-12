«Это меня волнует». Сергей Базаревич рассказал о сложностях перед матчем с «Енисеем»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча пройдёт сегодня, 12 октября. Начало — в 18:00 мск. По словам Базаревича, его волнует момент с длительным и тяжёлым переездом из Краснодара, что может сказаться на свежести игроков.



«У нас на день больше после предыдущей игры — но был очень тяжёлый переезд из Краснодара: мы провели в дороге 15 часов. И это меня волнует: может быть, у нас нет нужной свежести. Плюс мы в ситуации, когда нам нужно натренировывать — а игры идут одна за другой. И нужно тренироваться, чтобы наиграть какие-то вещи, и при этом не перетренироваться, чтобы быть готовыми и свежими к матчу. Непростая ситуация, но пытаемся её решить.



«Енисей», возможно, не очень удачно начал сезон, как и мы, но команда давно работает с этим тренером, многие игроки остались с прошлого сезона, понимают систему — поэтому нам нужно очень серьёзно отнестись к этому матчу. Независимо от того, что последняя игра у «Енисея» получилась не очень удачной — возможно, как раз поэтому соперник будет более опасен», — приводит слова Базаревича пресс-служба «Самары».