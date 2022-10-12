В «Локомотиве-Кубань» рассказали, какой игры ожидают от ЦСКА
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Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«ЦСКА — отличная команда. Это серьёзный соперник, который играет на очень высоком уровне. В составе армейцев достаточно сильных игроков. Точно можем ожидать, что они будут стараться нагружать своих больших в «краске». А вокруг Николы Милутинова достаточно опытных защитников – хороших снайперов. Против такого соперника важно показать хороший командный баскетбол, грамотно и качественно отработать в защите», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.
Матч между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА состоится завтра, 13 октября, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:00 мск.
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