В «Локомотиве-Кубань» рассказали, какой игры ожидают от ЦСКА

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«ЦСКА — отличная команда. Это серьёзный соперник, который играет на очень высоком уровне. В составе армейцев достаточно сильных игроков. Точно можем ожидать, что они будут стараться нагружать своих больших в «краске». А вокруг Николы Милутинова достаточно опытных защитников – хороших снайперов. Против такого соперника важно показать хороший командный баскетбол, грамотно и качественно отработать в защите», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

Матч между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА состоится завтра, 13 октября, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:00 мск.