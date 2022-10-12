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«Самара» в овертайме вырвала победу у «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ

«Самара» в овертайме вырвала победу у «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ
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Завершился баскетбольный матч первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Самара» (Самара) и «Енисей» (Красноярск).

Победу со счётом 92:86 (OT) одержала «Самара». Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Джеймс Эннис, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Кей Си Риверс. В «Енисее» лучшим по итогам матча стал россиянин Тимофей Герасимов – 18 очков.

Свой следующий матч «Самара» проведёт в воскресенье, 16 октября, и встретится с командой «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 14:00 мск. «Енисей» 18 октября сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало матча – в 15:30 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
12 октября 2022, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
92 : 86
ОТ
Енисей
Красноярск, Россия
Самара: Найт - 23, Эннис - 21, Риверс - 16, Риз - 8, Томас - 8, Умрихин - 6, Зверев - 4, Гафуров - 3, Карданахишвили - 3, Барашков, Лазарев, Шелекето
Енисей: Герасимов - 18, Уорнер - 14, Мотовилов - 13, Трушкин - 11, Томпсон - 8, Гудумак - 7, Балашов - 6, Белянков - 6, Сонько - 3, Викторов, Загретдинов, Коулмен

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» ранее на выезде обыграл команду «Парма-Пари» из Перми.

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