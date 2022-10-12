«Самара» в овертайме вырвала победу у «Енисея» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился баскетбольный матч первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 между командами «Самара» (Самара) и «Енисей» (Красноярск).

Победу со счётом 92:86 (OT) одержала «Самара». Самым результативным игроком в составе победителей стал американец Джеймс Эннис, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Кей Си Риверс. В «Енисее» лучшим по итогам матча стал россиянин Тимофей Герасимов – 18 очков.

Свой следующий матч «Самара» проведёт в воскресенье, 16 октября, и встретится с командой «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 14:00 мск. «Енисей» 18 октября сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало матча – в 15:30 мск.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ «Зенит» ранее на выезде обыграл команду «Парма-Пари» из Перми.