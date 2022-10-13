МБА повторил рекорд ЦСКА и УНИКСа

Вчера, 12 октября, московский МБА обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Эта победа стала для подопечных Василия Карасёва третьей в трёх первых дебютных матчах лиги.
Ранее дебютировать в лиге тремя победами удавалось только ЦСКА и УНИКСу в сезоне-2009/2010, а также санкт-петербургскому «Спартаку» в сезоне-2011/2012.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Хоменко, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Илья Платонов. Ещё 11 очков на свой счёт записал Макар Коновалов.
Следующий матч МБА проведёт 17 октября в Москве. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с саратовским «Автодором», встреча состоится 17 октября.
- 13 октября 2022
-
10:26
-
09:54
-
09:43
-
09:39
-
08:11
-
06:11
-
00:57
-
00:45
-
00:01
- 12 октября 2022
-
23:30
-
23:00
-
22:11
-
21:00
-
20:19
-
18:12
-
17:58
-
16:18
-
16:08
-
15:49
-
14:36
-
14:09
-
13:58
-
13:20
-
12:45
-
12:34
-
11:52
-
11:14
-
11:04
-
10:56
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
07:33