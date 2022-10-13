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МБА повторил рекорд ЦСКА и УНИКСа

МБА повторил рекорд ЦСКА и УНИКСа
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Вчера, 12 октября, московский МБА обыграл «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Эта победа стала для подопечных Василия Карасёва третьей в трёх первых дебютных матчах лиги.

Ранее дебютировать в лиге тремя победами удавалось только ЦСКА и УНИКСу в сезоне-2009/2010, а также санкт-петербургскому «Спартаку» в сезоне-2011/2012.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Хоменко, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов оформил Илья Платонов. Ещё 11 очков на свой счёт записал Макар Коновалов.

Следующий матч МБА проведёт 17 октября в Москве. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с саратовским «Автодором», встреча состоится 17 октября.

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