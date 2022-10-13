Чемпион НБА объяснил, почему Вембаньяма был бы выбран раньше Леброна на драфте

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон объяснил, почему Виктор Вембаньяма был бы выбран раньше Леброна Джеймса, если бы они были в одном классе драфта.

«Почему Майкл Джордан ушёл третьим? Перед ним выбрали двух бигмэнов, Сэма Боуи и Хакима Оладжьювона. В НБА всегда будет цениться рост.



Давайте посмотрим дальше. Под каким номером ушёл Лука Дончич? Он был выбран третьим после Деандре Эйтона и Марвина Багли. Команды всегда выбирают габаритных игроков.



Леброн Джеймс был сильно раскручен отчасти потому, что жил в США. Если бы Вембаньяма родился в штате Джорджия и учился в школе Oak Hill к примеру, то мы бы с ума сходили по нему. Это всё потому, что он из Франции. И Кевин Дюрант был выбран также вторым после бигмэна», — сказал Джефферсон в эфире шоу ESPN.