Илона Корстин оценила успешный дебют МБА в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась об успешном дебюте МБА в турнире в нынешнем сезоне.



«Меня приятно удивила игра МБА на старте сезона. С другой стороны, такой результат не может не радовать. Это значит, что мы сделали правильный выбор этим летом, когда взяли МБА в лигу. Мы переживали из-за то, что московский клуб не подписал ни одного иностранца. Новички прекрасно понимают то, что им озвучили на Совете лиги — что этот сезон у них испытательный. От того, как они себя проявят, зависит их будущее в лиге. Но, несмотря на то что у МБА нет ни одного легионера, команда выступает достаточно уверенно. Подтверждение тому — три победы на старте сезона. Особенно меня впечатлила первая игра с «Локо». МБА была сильнее краснодарцев по многим позициям.



За счет чего МБА сейчас так удачно выступает на старте сезона? Моё мнение: команда достаточно молодая, игроки мотивированы, у них горят глаза, свежие ноги, они готовы играть в быстрый баскетбол, готовы защищаться, не жалея своих сил. Это все — стиль Василия Карасёва, который, такое ощущение, нашёл своих игроков и свою команду. У МБА достаточно сбалансированный состав. Нельзя сказать, что тут есть явный лидер, но зато на всех позициях есть несколько человек, которые удачно подменяют друг друга. Широкая ротация позволяет сохранить свежесть для активной быстрой игры и агрессивной защиты. Все игроки МБА хотят показать себя, что они готовы и могут играть на уровне Единой лиги ВТБ.



Настоящая проверка для МБА произойдёт в понедельник в матче с одним из фаворитов этого сезона – ЦСКА. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Но в целом МБА производит довольно приятное впечатление, желаю им не сбавлять оборотов», — приводит слова Илоны Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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