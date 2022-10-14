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Дрэймонд Грин высказался о своём будущем в «Голден Стэйт Уорриорз»

Дрэймонд Грин высказался о своём будущем в «Голден Стэйт Уорриорз»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о своём будущем в команде на фоне конфликта с одноклубником Джорданом Пулом.

«Моё представление о будущем в «Уорриорз» таково: в этом году я играю за эту команду и постараюсь выиграть с ней чемпионат. У меня есть контракт, который действует до следующего года. У всех нас есть цель — выиграть чемпионат.

Что касается возможного продления контракта, то, когда мы начали тренировочный лагерь, я говорил о том, что продление маловероятно. Но это не значит, что я не смогу вернуться сюда в будущем. Просто не думаю, что мы сможем договориться в этом году о продлении контракта», — приводит слова Грина Sports Illustrated.

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