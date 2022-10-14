Уэстбрук прокомментировал слухи об ухудшении отношений с партнёрами по «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук опроверг слухи о том, что у него испортились отношения с партнёрами по команде.
Ранее в сети распространились видео с предсезонного матча «Лейкерс» с «Миннесотой Тимбервулвз», на которых Уэстбрук дистанцировался от партнёров по команде перед началом встречи, а также во время игры, когда Патрик Беверли собрал игроков после одного из эпизодов с фолом Расселла.
«Перед игрой я веду себя так с тех пор, как стал играть в НБА. Думаю, они просто обрезали видео для своих целей. Что касается другого ролика, то в этот момент я на самом деле разговаривал с тренерами, и эта часть видео тоже была обрезана. Я говорил с тренерами об ошибке на перехвате. Так что стараюсь не обращать внимания на всякие слухи», — цитирует Уэстбрука ESPN AR.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск.
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