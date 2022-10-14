Сергей Торопов рассказал о задаче «Зенита» на матч с «Автодором»

Форвард «Зенита» Сергей Торопов, являющийся воспитанником «Автодора», поделился ожиданиями от предстоящего матча с бывшей командой в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» и «Автодор» сыграют сегодня, 14 октября. Начало — в 19:30 мск. По словам Торопова, петербуржцам необходимо постараться избежать ошибок, допущенных в матче с «Пармой» (65:60) в прошлом туре.



«Автодор» всегда в памяти как мой первый профессиональный клуб. Но с тех пор уже прошло очень много времени, поэтому каких-то особых эмоций я не испытываю. Для меня это очередная игра! Ожидания от матча? «Автодор» хорошо бежит и играет в раскрепощённый баскетбол. Для нас каждая игра сейчас важна, есть время хорошо подготовиться. Нужно в первую очередь извлечь урок из игры в Перми и постараться не делать таких же глупостей против «Автодора», — приводит слова Торопова пресс-служба «Зенита».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: