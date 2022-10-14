Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
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Защитник «Зенита» Калеб Хомсли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Автодором» в рамках Единой лиги ВТБ.
«Я думаю, что для нас это будет важная игра, в которой мы постараемся реабилитироваться. В прошлом матче мы хоть и победили, но не сделали несколько вещей, которые должны были сделать. Мы много тренировались, поэтому, думаю, на этот раз сыграем лучше», — приводит слова Хомсли пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Напомним, матч между санкт-петербургским «Зенитом» и саратовским «Автодором» состоится на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 14 октября. Начало противостояния — в 19:30 мск.
«Зенит» является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.
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