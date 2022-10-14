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«Зенит» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

«Зенит» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 92:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, набравший 14 очков. 12 баллов на свой счёт записал Томас Эртель.

В составе саратовского клуба 15 очков на свой счёт записал Евгений Колесников. По 11 очков – на счету Никиты Михайловского и Брандона Гаррета.

Следующий матч «Зенит» проведёт 18 октября в Красноярске. Его соперниками будут баскетболисты местного «Енисея». «Автодор» в следующем матче сыграет на выезде с «Минском» из одноимённого города, встреча состоится 17 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
14 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
92 : 71
Автодор
Саратов, Россия
Зенит: Томпкинс - 14, Эртель - 12, Торопов - 11, Вольхин - 9, Карасёв - 9, Хомсли - 7, Д. Кулагин - 6, Зубков - 6, Соломон - 6, Томассон - 5, Уимбуш - 5, Фридзон - 2
Автодор: Колесников - 15, Ребич - 13, Гаррет - 11, Михайловский - 11, Минченко - 10, Ботрайт - 6, Загорац - 3, Петенев - 1, Фёдоров - 1, Джонс, Печкин, Пранаускис
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