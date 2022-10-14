«Зенит» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 92:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, набравший 14 очков. 12 баллов на свой счёт записал Томас Эртель.



В составе саратовского клуба 15 очков на свой счёт записал Евгений Колесников. По 11 очков – на счету Никиты Михайловского и Брандона Гаррета.



Следующий матч «Зенит» проведёт 18 октября в Красноярске. Его соперниками будут баскетболисты местного «Енисея». «Автодор» в следующем матче сыграет на выезде с «Минском» из одноимённого города, встреча состоится 17 октября.