Уэстбрук начнёт матч с «Сакраменто» на скамейке запасных

Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук начнёт предсезонный матч с «Сакраменто Кингз» на скамейке запасных, сообщает на своей странице в социальных сетях инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассматривает возможность перевести Уэстбрука во второе звено команды. Стоит отметить, что предыдущие матчи предсезонной подготовки Расселл начинал в стартовом составе.



В последней игре с «Миннесотой» Уэстбрук провёл на площадке 25 минут, в которых набрал лишь 5 очков.



Ранее сообщалось, что руководство «Лейкерс» рассматривает возможность обменять Уэстбрука в другую команду либо исключить из состава. Сам игрок подчёркивает, что у него нет никаких проблем в команде.

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