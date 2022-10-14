Уэстбрук начнёт матч с «Сакраменто» на скамейке запасных
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Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук начнёт предсезонный матч с «Сакраменто Кингз» на скамейке запасных, сообщает на своей странице в социальных сетях инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассматривает возможность перевести Уэстбрука во второе звено команды. Стоит отметить, что предыдущие матчи предсезонной подготовки Расселл начинал в стартовом составе.
В последней игре с «Миннесотой» Уэстбрук провёл на площадке 25 минут, в которых набрал лишь 5 очков.
Ранее сообщалось, что руководство «Лейкерс» рассматривает возможность обменять Уэстбрука в другую команду либо исключить из состава. Сам игрок подчёркивает, что у него нет никаких проблем в команде.
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