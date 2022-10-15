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Главный тренер «Лейкерс» объяснил решение отправить Уэстбрука в запас

Главный тренер «Лейкерс» объяснил решение отправить Уэстбрука в запас
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о решении отправить в запас звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

В заключительном предсезонном матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук играл во второй пятёрке. При этом разыгрывающий начинал в основном составе все предыдущие игры в межсезонье.

«Это не понижение в должности, а просто перестановка», — приводит слова Хэма Bleacher Report.

При этом специалист не исключает, что в дальнейшем Расселл Уэстбрук вернётся в первую пятёрку, но сейчас Хэм хочет дать игроку возможность поиграть без давления и посмотреть новые сочетания. Также есть вариант, при котором Уэстбрук станет «шестым» игроком «Лейкерс» в сезоне. Сам игрок ранее заявлял, что готов помогать команде в любом качестве.

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