Главный тренер «Лейкерс» объяснил решение отправить Уэстбрука в запас

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о решении отправить в запас звёздного разыгрывающего Расселла Уэстбрука.



В заключительном предсезонном матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук играл во второй пятёрке. При этом разыгрывающий начинал в основном составе все предыдущие игры в межсезонье.



«Это не понижение в должности, а просто перестановка», — приводит слова Хэма Bleacher Report.



При этом специалист не исключает, что в дальнейшем Расселл Уэстбрук вернётся в первую пятёрку, но сейчас Хэм хочет дать игроку возможность поиграть без давления и посмотреть новые сочетания. Также есть вариант, при котором Уэстбрук станет «шестым» игроком «Лейкерс» в сезоне. Сам игрок ранее заявлял, что готов помогать команде в любом качестве.

Новость по теме Уэстбрук начнёт матч с «Сакраменто» на скамейке запасных