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У Гранта Уильямса порвалась кроссовка во время прохода к кольцу

У Гранта Уильямса порвалась кроссовка во время прохода к кольцу
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Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс стал участником забавного инцидента во время предсезонного матча с «Торонто Рэпторс».

Уильямс пытался пройти к кольцу, но в самый неподходящий момент правая кроссовка игрока порвалась, в результате чего он потерял равновесие и не смог нанести точный бросок.

У Гранта Уильямса порвалась кроссовка во время игры

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грант Уильямс играл в кроссовках Air Jordan 37.

«Бостон» проиграл «Торонто» в предсезонном матче в овертайме со счётом 134:137. Сам Уильямс суммарно провёл на площадке 31 минуту и успел набрать 11 очков и совершить пять подборов.

По ходу предсезонной подготовки «Бостон» уже дважды играл с «Торонто» и оба раза уступал в овертайме (в первом матче со счётом 119:125).

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