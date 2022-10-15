У Гранта Уильямса порвалась кроссовка во время прохода к кольцу

Форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс стал участником забавного инцидента во время предсезонного матча с «Торонто Рэпторс».



Уильямс пытался пройти к кольцу, но в самый неподходящий момент правая кроссовка игрока порвалась, в результате чего он потерял равновесие и не смог нанести точный бросок.

У Гранта Уильямса порвалась кроссовка во время игры

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Грант Уильямс играл в кроссовках Air Jordan 37.



«Бостон» проиграл «Торонто» в предсезонном матче в овертайме со счётом 134:137. Сам Уильямс суммарно провёл на площадке 31 минуту и успел набрать 11 очков и совершить пять подборов.



По ходу предсезонной подготовки «Бостон» уже дважды играл с «Торонто» и оба раза уступал в овертайме (в первом матче со счётом 119:125).